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Эпидемиолог: вакцина против коронавируса не может повлечь COVID-19

Эпидемиолог: вакцина против коронавируса не может повлечь COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11495 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции не может вызвать заболевание COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения.

Цитата:

"Вакцина однозначно не может вызвать заболевание, потому что там нет живого вируса", - подчеркнула она.

Детали

Чумаченко отметила, что, попадая в организм, вакцины вызывают каскад иммунных реакций, которые занимают определенное время и в результате которых организм вырабатывает иммунитет против инфекции.

Эпидемиолог пояснила, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией вскоре после прививки связаны с тем, что иммунитет против COVID-19 еще не успел сформироваться или пациент прошел вакцинацию, уже будучи зараженным и находясь в инкубационном периоде.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

На сегодня, по данным Минздрава, в Украине прививку от коронавирусной болезни препаратом получило уже более 378 тысяч человек.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

По сообщению министра Степанова, препарат производства Sinovac прошел уже все необходимые лабораторные проверки и направлен в регионы для старта вакцинации.

Ранее Степанов также рассказал, что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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