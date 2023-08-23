Експорт російської нафти: світові траховики підвищили платежі за військові ризики для чорноморських танкерів

Деталі

Премія за військовий ризик була додана до звичайної вартості страхування танкерів минулого року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Військові дії в чорноморській зоні російських і українських чорноморських портів загострилися після того, як в середині липня зірвалася угода про експорт зерна.

Нещодавно росія повідомила про кілька "нападів" на свої чорноморські порти. Наразі, за словами трейдерів, "напади" не вплинули на відвантаження нафти з російських чорноморських портів, але ризики зростають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У новоросійську в рф палає вантажний термінал

За словами трейдерів, надбавки за військовий ризик була збільшена з приблизно 1% від вартості вантажу до 1,20-1,25%.

Це означає, що кожен рейс буде коштувати на 200 000 доларів на один танкер типу Suezmax (може перевозити 120 000-200 000 тонн) більше, якщо російська нафта доставляється до Індії. Зростання надбавки означає, що загальна сума платежу становитиме майже 1 мільйон доларів.

Хоча ця сума не є великою, вона додає до загальних витрат росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В росії дефіцит палива та рекордне зростання ціни

На піку кризи російських поставок і санкцій російські компанії платили до 20 млн доларів за танкер за страхування морських перевезень і фрахт, що становило понад третину вартості кожного вантажу.

Трейдери додали, що підвищення в основному стосувалося вантажів, що перевозять російську нафту і нафтопродукти, в той час, як надбавка для вантажів казахстанського походження в цілому була стабільною і становила близько 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Флот-примара»: іноземні ЗМІ дослідили приховані перевезення російської нафти

"Обсяги з росії пов'язані з більш високими ризиками, ніж інші, хоча поточна ситуація дає страховикам багато підстав для підвищення цін для всіх, хто працює в російських чорноморських портах", - сказав один з трейдерів.

Загальне завантаження сирої нафти з чорноморського новоросійського терміналу і терміналу КТК становить близько 2% від світового обсягу поставок. Експорт нафтопродуктів з російських чорноморських портів становить близько 4 млн тонн на рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нафтовий танкер, який прямував з рф до Китаю, зламався і перекрив рух через Босфор