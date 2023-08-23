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Експорт російської нафти: світові траховики підвищили платежі за військові ризики для чорноморських танкерів

Експорт російської нафти: світові траховики підвищили платежі за військові ризики для чорноморських танкерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Страхові компанії повідомили фрахтувальникам суден, що працюють в російських чорноморських портах, про збільшення додаткових платежів, відомих як "надбавки за військовий ризик". Тепер при відправленні російської нафти до Індії, рейс буде коштувати на 200 000 доларів дорожче за кожен танкер Suezmax, пише Reuters з посиланням на трейдерів, передає УНН.

Деталі

Премія за військовий ризик була додана до звичайної вартості страхування танкерів минулого року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Військові дії в чорноморській зоні російських і українських чорноморських портів загострилися після того, як в середині липня зірвалася угода про експорт зерна.

Нещодавно росія повідомила про кілька "нападів" на свої чорноморські порти. Наразі, за словами трейдерів, "напади" не вплинули на відвантаження нафти з російських чорноморських портів, але ризики зростають.

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За словами трейдерів, надбавки за військовий ризик була збільшена з приблизно 1% від вартості вантажу до 1,20-1,25%.

Це означає, що кожен рейс буде коштувати на 200 000 доларів на один танкер типу Suezmax (може перевозити 120 000-200 000 тонн) більше, якщо російська нафта доставляється до Індії. Зростання надбавки означає, що загальна сума платежу становитиме майже 1 мільйон доларів.

Хоча ця сума не є великою, вона додає до загальних витрат росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції.

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На піку кризи російських поставок і санкцій російські компанії платили до 20 млн доларів за танкер за страхування морських перевезень і фрахт, що становило понад третину вартості кожного вантажу.

Трейдери додали, що підвищення в основному стосувалося вантажів, що перевозять російську нафту і нафтопродукти, в той час, як надбавка для вантажів казахстанського походження в цілому була стабільною і становила близько 1%.

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"Обсяги з росії пов'язані з більш високими ризиками, ніж інші, хоча поточна ситуація дає страховикам багато підстав для підвищення цін для всіх, хто працює в російських чорноморських портах", - сказав один з трейдерів.

Загальне завантаження сирої нафти з чорноморського новоросійського терміналу і терміналу КТК становить близько 2% від світового обсягу поставок. Експорт нафтопродуктів з російських чорноморських портів становить близько 4 млн тонн на рік.

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