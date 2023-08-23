Экспорт российской нефти: мировые траховики повысили платежи за военные риски для черноморских танкеров

ukru
19:26 • 19070 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 66508 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101778 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102593 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 92440 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86016 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108354 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130718 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167397 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198744 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 39737 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107689 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102605 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100802 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 36336 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167397 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198744 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141245 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147869 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184447 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 36336 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100802 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119412 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155182 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162106 просмотра
Актуальное
Экспорт российской нефти: мировые траховики повысили платежи за военные риски для черноморских танкеров

Экспорт российской нефти: мировые траховики повысили платежи за военные риски для черноморских танкеров

Киев • УНН

 • 649046 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в российских черноморских портах, об увеличении дополнительных платежей, известных как "надбавки за военный риск". Теперь при отправке российской нефти в Индию, рейс будет стоить на 200 000 долларов дороже за каждый танкер Suezmax, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров, передает УНН.

Детали

Премия за военный риск была добавлена к обычной стоимости страхования танкеров в прошлом году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Военные действия в черноморской зоне российских и украинских черноморских портов обострились после того, как в середине июля сорвалась сделка об экспорте зерна.

Недавно россия сообщила о нескольких "нападениях" на свои черноморские порты. Сейчас, по словам трейдеров, "нападения" не повлияли на отгрузки нефти из российских черноморских портов, но риски растут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В новороссийске в рф пылает грузовой терминал

По словам трейдеров, надбавки за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,20-1,25%.

Это означает, что каждый рейс будет стоить на 200 000 долларов на один танкер типа Suezmax (может перевозить 120 000-200 000 тонн) больше, если российская нефть доставляется в Индию. Рост надбавки означает, что общая сумма платежа составит почти 1 миллион долларов.

Хотя эта сумма не является большой, она добавляет к общим расходам россии на экспорт нефти, которые резко возросли с февраля 2022 года из-за санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В россии дефицит топлива и рекордный рост цены

На пике кризиса российских поставок и санкций российские компании платили до 20 млн долларов за танкер за страхование морских перевозок и фрахт, что составляло более трети стоимости каждого груза.

Трейдеры добавили, что повышение в основном касалось грузов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, в то время как надбавка для грузов казахстанского происхождения в целом была стабильной и составляла около 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Флот-призрак»: иностранные СМИ исследовали скрытые перевозки российской нефти

"Объемы из россии связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований для повышения цен для всех, кто работает в российских черноморских портах", - сказал один из трейдеров.

Общая загрузка сырой нефти с черноморского новороссийского терминала и терминала КТК составляет около 2% от мирового объема поставок. Экспорт нефтепродуктов из российских черноморских портов составляет около 4 млн тонн в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нефтяной танкер, следовавший из РФ в Китай, сломался и перекрыл движение через Босфор

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы