Экспорт российской нефти: мировые траховики повысили платежи за военные риски для черноморских танкеров

Детали

Премия за военный риск была добавлена к обычной стоимости страхования танкеров в прошлом году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Военные действия в черноморской зоне российских и украинских черноморских портов обострились после того, как в середине июля сорвалась сделка об экспорте зерна.

Недавно россия сообщила о нескольких "нападениях" на свои черноморские порты. Сейчас, по словам трейдеров, "нападения" не повлияли на отгрузки нефти из российских черноморских портов, но риски растут.

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По словам трейдеров, надбавки за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,20-1,25%.

Это означает, что каждый рейс будет стоить на 200 000 долларов на один танкер типа Suezmax (может перевозить 120 000-200 000 тонн) больше, если российская нефть доставляется в Индию. Рост надбавки означает, что общая сумма платежа составит почти 1 миллион долларов.

Хотя эта сумма не является большой, она добавляет к общим расходам россии на экспорт нефти, которые резко возросли с февраля 2022 года из-за санкций.

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На пике кризиса российских поставок и санкций российские компании платили до 20 млн долларов за танкер за страхование морских перевозок и фрахт, что составляло более трети стоимости каждого груза.

Трейдеры добавили, что повышение в основном касалось грузов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, в то время как надбавка для грузов казахстанского происхождения в целом была стабильной и составляла около 1%.

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"Объемы из россии связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований для повышения цен для всех, кто работает в российских черноморских портах", - сказал один из трейдеров.

Общая загрузка сырой нефти с черноморского новороссийского терминала и терминала КТК составляет около 2% от мирового объема поставок. Экспорт нефтепродуктов из российских черноморских портов составляет около 4 млн тонн в год.

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