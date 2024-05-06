Експорт російської нафти впав до постпандемічного мінімуму через атаки БпЛА по нафтопереробних заводах рф
Київ • УНН
Експорт російської нафти в квітні 2024 року впав до найнижчого рівня з часів пандемії COVID-19 через атаки безпілотників з боку України на російські нафтопереробні заводи.
російський експорт нафтопродуктів у квітні 2024 року впав до мінімуму після часів COVID-пандемії, згідно з даними відстеження танкері, - показник на 360 000 барелів на добу у квітні нижче березневого і майже на 700 000 барелів на добу нижче січневого рівня. Про це передає УНН із посиланням S&P Global Commodities.
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Морські експортні відвантаження дизельного палива, мазуту, нафти та інших нафтопродуктів з росії, за даними S&P, дещо зросли в другій половині квітня 1,94 млн барелів на добу. При цьому квітневий середній показник на 360 000 барелів на добу нижче показника у березні 2024 року, - майже на 700 000 барелів, а також нижче січневого рівня.
S&P Global нагадує що в січні 2024 року Україна почала наносити удари з безпілотників по російських нафтопереробних потужностях з великих відстаней. Також через повінь Орський НПЗ потужністю 116 000 барелів на добу був виведений з ладу на два тижні протягом місяця.
Після тритижневої перерви 27 квітня Україна здійснила один з найбільших на сьогодні ударів з використанням безпілотників, - за даними міністерства оборони рф, над краснодарським краєм рф начебто було збито 66 безпілотників. Водночас пошкоджено Іллінський та Слов'янський НПЗ.
Востаннє експорт російських нафтопродуктів опускався нижче 2 млн барелів на добу, за даними S&P Global, під час піку карантину через COVID-19 в середині 2020 року.
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