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Експорт російської нафти впав до постпандемічного мінімуму через атаки БпЛА по нафтопереробних заводах рф

Експорт російської нафти впав до постпандемічного мінімуму через атаки БпЛА по нафтопереробних заводах рф

Київ • УНН

 • 23826 перегляди

Експорт російської нафти в квітні 2024 року впав до найнижчого рівня з часів пандемії COVID-19 через атаки безпілотників з боку України на російські нафтопереробні заводи.

російський експорт нафтопродуктів у квітні 2024 року впав до мінімуму після часів COVID-пандемії, згідно з даними відстеження танкері, - показник на 360 000 барелів на добу у квітні нижче березневого і майже на 700 000 барелів на добу нижче січневого рівня. Про це передає УНН із посиланням S&P Global Commodities.

Деталі

Морські експортні відвантаження дизельного палива, мазуту, нафти та інших нафтопродуктів з росії, за даними S&P, дещо зросли в другій половині квітня 1,94 млн барелів на добу. При цьому квітневий середній показник на 360 000 барелів на добу нижче показника у березні 2024 року, - майже на 700 000 барелів, а також нижче січневого рівня.

S&P Global нагадує що в січні 2024 року Україна почала наносити удари з безпілотників по російських нафтопереробних потужностях з великих відстаней. Також через повінь Орський НПЗ потужністю 116 000 барелів на добу був виведений з ладу на два тижні протягом місяця.

Після тритижневої перерви 27 квітня Україна здійснила один з найбільших на сьогодні ударів з використанням безпілотників, - за даними міністерства оборони рф, над краснодарським краєм рф начебто було збито 66 безпілотників. Водночас пошкоджено Іллінський та Слов'янський НПЗ.

Востаннє експорт російських нафтопродуктів опускався нижче 2 млн барелів на добу, за даними S&P Global, під час піку карантину через COVID-19 в середині 2020 року.

Нагадаємо

Українські партизани з підпільного руху "АТЕШ" успішно провели розвідку однієї з найбільших нафтобаз росії в окупованому Криму, що ретельно охороняється, і надали детальну інформацію та координати об'єкта.

російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько 6,8 млрд доларів). 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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