российский экспорт нефтепродуктов в апреле 2024 года упал до минимума после времен COVID-пандемии, согласно данным отслеживания танкеров, - показатель на 360 000 баррелей в сутки в апреле ниже мартовского и почти на 700 000 баррелей в сутки ниже январского уровня. Об этом передает УНН со ссылкой S&P Global Commodities.

Детали

Морские экспортные отгрузки дизельного топлива, мазута, нефти и других нефтепродуктов из России, по данным S&P, несколько выросли во второй половине апреля 1,94 млн баррелей в сутки. При этом апрельский средний показатель на 360 000 баррелей в сутки ниже показателя в марте 2024 года, - почти на 700 000 баррелей, а также ниже январского уровня.

S&P Global напоминает что в январе 2024 года Украина начала наносить удары с беспилотников по российским нефтеперерабатывающим мощностям с больших расстояний. Также из-за наводнения Орский НПЗ мощностью 116 000 баррелей в сутки был выведен из строя на две недели в течение месяца.

После трехнедельного перерыва 27 апреля Украина осуществила один из крупнейших на сегодня ударов с использованием беспилотников, - по данным министерства обороны рф, над краснодарским краем рф якобы было сбито 66 беспилотников. В то же время повреждены Ильинский и Славянский НПЗ.

Последний раз экспорт российских нефтепродуктов опускался ниже 2 млн баррелей в сутки, по данным S&P Global, во время пика карантина из-за COVID-19 в середине 2020 года.

Напомним,

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