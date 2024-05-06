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Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф
Экспорт российской нефти в апреле 2024 года упал до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19 из-за атак беспилотников со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня
Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран
Масштабные военные учения "Весенний шторм" с участием около 14 000 участников из 15 стран пройдут на западе Эстонии и ее островах с 6 по 17 мая.
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре
За прошлую неделю противник осуществил 57 обстрелов 13 населенных пунктов Черниговской области, в том числе 1 ракетный удар, 14 авиаударов и 8 ударов беспилотников, вызвав 333 взрыва и пожара на объектах гражданской инфраструктуры.
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления
Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой
россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.
Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины
53-летнюю жительницу Херсонской области подозревали в сотрудничестве с российскими оккупантами, поскольку она добровольно заняла должность "главного бухгалтера" в оккупационной администрации и осуществляла финансовый контроль над учреждениями, подчиненными российским оккупантам.
россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф
россия проведет учения с применением нестратегического ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада".
"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев
В День пехоты Президент Зеленский поблагодарил украинских пехотинцев за службу, ежедневный героизм и защиту от российской агрессии.
ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео
Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.