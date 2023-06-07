Експорт Китаю впав у травні через падіння світового попиту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Експорт Китаю скоротився в травні набагато швидше, ніж очікувалося, а імпорт скоротився, хоч і повільнішими темпами, оскільки виробники намагалися знайти попит за кордоном, а внутрішнє споживання залишалося млявим. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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Експорт із другої за величиною економіки світу у травні скоротився на 7,5% у річному обчисленні, що стало найбільшим зниженням із січня після зростання на 8,5% у квітні. Імпорт скоротився на 4,5%, повільніші темпи зниження, ніж 7,9% у попередньому місяці.
Цифри порівнюються з опитуванням Reuters, яке показало, що економісти прогнозують набагато менше зниження експорту на 0,4% і падіння імпорту на 8,0%.
Низькі показники експорту відображають слабкий попит на китайські товари, як і слабкі показники імпорту, оскільки Китай ввозить деталі та матеріали з-за кордону для збирання готової продукції на експорт.
Південнокорейські дані минулого тижня показали, що постачання в Китай у травні скоротилися на 20,8%, ознаменувавши щомісячне зниження за весь рік, при цьому експорт напівпровідників з Кореї впав на 36,2%, що свідчить про слабкий попит на компоненти кінцевого виробництва.
"Слабкий експорт підтверджує, що Китаю необхідно покладатися на внутрішній попит, оскільки глобальна економіка сповільнюється", - сказав Жівей Чжан, головний економіст Pinpoint Asset Management. "На уряд чиниться більший тиск, щоб збільшити внутрішнє споживання в частину року, що залишилася, оскільки світовий попит, ймовірно, ще більше ослабне в другій половині".
Перевершивши очікування в першому кварталі, аналітики тепер знижують свої очікування щодо економіки на частину року, що залишилася, оскільки обсяг промислового виробництва продовжує знижуватися на тлі стійко слабкого світового попиту.
Уряд країни встановив скромну мету зростання ВВП на рівні близько 5% цього року після того, як сильно не досяг мети на 2022 рік.