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Экспорт Китая упал в мае из-за падения мирового спроса

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Экспорт Китая сократился в мае гораздо быстрее, чем ожидалось, а импорт сократился, хоть и более медленными темпами, поскольку производители пытались найти спрос за рубежом, а внутреннее потребление оставалось вялым. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Экспорт Китая упал в мае из-за падения мирового спроса

Детали

Экспорт из второй по величине экономики мира в мае сократился на 7,5% в годовом исчислении, что стало самым большим снижением с января после роста на 8,5% в апреле. Импорт сократился на 4,5%, более медленные темпы снижения, чем 7,9% в предыдущем месяце.

Цифры сравниваются с опросом Reuters, который показал, что экономисты прогнозируют гораздо меньшее снижение экспорта на 0,4% и падение импорта на 8,0%.

Низкие показатели экспорта отражают слабый спрос на китайские товары, как и слабые показатели импорта, поскольку Китай ввозит детали и материалы из-за рубежа для сборки готовой продукции на экспорт.

Южнокорейские данные на прошлой неделе показали, что поставки в Китай в мае сократились на 20,8%, ознаменовав ежемесячное снижение за весь год, при этом экспорт полупроводников из Кореи упал на 36,2%, что свидетельствует о слабом спросе на компоненты конечного производства.

"Слабый экспорт подтверждает, что Китаю необходимо полагаться на внутренний спрос, поскольку глобальная экономика замедляется", — сказал Живэй Чжан, главный экономист Pinpoint Asset Management. "На правительство оказывается большее давление, чтобы увеличить внутреннее потребление в оставшуюся часть года, поскольку мировой спрос, вероятно, еще больше ослабнет во второй половине".

Превзойдя ожидания в первом квартале, аналитики теперь снижают свои ожидания в отношении экономики на оставшуюся часть года, поскольку объем промышленного производства продолжает снижаться на фоне устойчиво слабого мирового спроса.

Правительство страны установило скромную цель роста ВВП на уровне около 5% в этом году после того, как сильно не достигло цели на 2022 год.

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