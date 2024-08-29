Експерт: чистка податкової від людей Гетманцева - попередження від влади, що ним не задоволені

Влада не задоволена роботою голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, а тому вирішила зменшити його вплив на Державну податкову службу через звільнення підконтрольних йому людей. Наступним кандидатом на звільнення є виконувач обовʼязків заступника голови ДПС Євгеній Сокур, якого називають "правою рукою" нардепа. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив глава руху #ЅаѵеФОП Сергій Доротич.

Контекст

У Державній податковій службі тривають кадрові чистки, спрямовані на зменшення впливу Гетманцева. Після залишення посади директором Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС Тетяною Гречаною, яку називають людиною нардепа, наступний кандидат на звільнення - виконувач обовʼязків заступника голови ДПС України Євгеній Сокур - "права рука" Гетманцева у податковій.

"Те, що хмари згустішали над Гетманцевим, – це ні для кого не секрет. Інформація вже вийшла з кулуарів Верховної Ради. Де там вони (влада – ред.) що не поділили, не знаю, але я думаю, що, напевно, зобов’язання, як має працювати податкова й інші структури, Гетманцев не виконав. Я не думаю, що спустили на нього всіх собак, але помахали йому пальчиком і вирішили потрошку почистити його ряди (в податковій – ред.)", - зазначив Доротич.

Він не виключає, що наступною людиною Гетманцева, яка може покинути посаду, буде Євгеній Сокур.

Експерт прогнозує, що замість Сокура виконувачем обовʼязки заступника голови ДПС можуть призначити зовсім нову людину. "Це не буде призначення повноцінне, це буде підвішення чергової людини на розтяжку, тому що, якщо людина призначена за всіма процедурами, то вона вже захищена законодавством. А в.о. – це людина, яку можна помножити на нуль дуже швидко. Не думаю, що це буде хтось, хто зараз знаходиться в ореолі, думаю що це буде нова людина, але час покаже", - зазначив Доротич.

Водночас, за його словами, кадрові чистки в податковій - це "жовта картка" Гетманцеву, адже влада не задоволена його роботою.

Він додав, що наразі голова податкового комітету намагається виправити ситуацію й чітко виконує вказівки влади, зокрема, підтримує ініціативи Національного банку та уряду, хоча раніше в кожен законопроєкт намагався "вставити своїх 5 копійок".

"Видно, знає десь, що в нього рильце в пушку, що на нього спустили собак і показує, що він повністю свій, в доску, для того, щоб ситуація не погіршилася", - пояснив Доротич.

Нагадаємо

Ці звільнення відбуваються на тлі постійних розмов про необхідність переформатування Кабміну і проведення реформ податкової та митної служб. Навіть Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Адже, за його словами, є багато виконувачів обов’язків, які не можуть закривати усі питання. Не виключено, що зрештою це стосуватиметься й Державної податкової служби, де керівництво вже кілька років працює в статусі "виконувач обовʼязків".

Додамо

УНН раніше повідомляв, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень в.о. заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Окрім того, зʼясувалося, що Сокур не вказав у декларації свою співмешканку, за що може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності. Під час слідства по справі про нібито замах на нього Сокур розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д.