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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 09:49  •  21308 просмотра

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Эксперт считает, что чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны.

Власть не довольна работой главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, а потому решила уменьшить его влияние на Государственную налоговую службу путем увольнения подконтрольных ему людей. Следующим кандидатом на увольнение является исполняющий обязанности заместителя председателя ГНС Евгений Сокур, которого называют "правой рукой" нардепа. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Контекст

В Государственной налоговой службе продолжаются кадровые чистки, направленные на уменьшение влияния Гетманцева. После ухода с должности директора Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Татьяны Гречаной, которую называют человеком нардепа, следующий кандидат на увольнение  - исполняющий обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгений Сокур - "правая рука" Гетманцева в налоговой.

"То, что тучи сгустились над Гетманцевым, - это ни для кого не секрет. Информация уже вышла из кулуаров Верховной Рады. Где там они (власть - ред.) что не поделили, не знаю, но я думаю, что, наверное, обязательства, как должна работать налоговая и другие структуры, Гетманцев не выполнил. Я не думаю, что спустили на него всех собак, но помахали ему пальчиком и решили понемногу почистить его ряды (в налоговой - ред.)", - отметил Доротич.

Он не исключает, что следующим человеком Гетманцева, который может покинуть должность, будет Евгений Сокур.

Эксперт прогнозирует, что вместо Сокура исполняющим обязанности заместителя главы ГНС могут назначить совершенно нового человека. "Это не будет назначение полноценное, это будет подвешивание очередного человека на растяжку, потому что, если человек назначен по всем процедурам, то он уже защищен законодательством. А и.о. - это человек, которого можно умножить на ноль очень быстро. Не думаю, что это будет кто-то, кто сейчас находится в ореоле, думаю что это будет новый человек, но время покажет", - отметил Доротич.

В то же время, по его словам, кадровые чистки в налоговой - это "желтая карточка" Гетманцеву, ведь власть не довольна его работой.

Он добавил, что сейчас глава налогового комитета пытается исправить ситуацию и четко выполняет указания власти, в частности, поддерживает инициативы Национального банка и правительства, хотя раньше в каждый законопроект пытался "вставить своих 5 копеек".

"Видно, знает где-то, что у него рыльце в пушку, что на него спустили собак и показывает, что он полностью свой, в доску, для того, чтобы ситуация не ухудшилась", - пояснил Доротич.

Напомним

Эти увольнения происходят на фоне постоянных разговоров о необходимости переформатирования Кабмина и проведения реформ налоговой и таможенной служб. Даже Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшее время в правительстве произойдут кадровые изменения. Ведь, по его словам, есть много исполняющих обязанности, которые не могут закрывать все вопросы. Не исключено, что в конечном результате это коснется и Государственной налоговой службы, где руководство уже несколько лет работает в статусе "исполняющий обязанности".

Добавим

УНН ранее сообщал, что ГБР расследует уголовное производство по факту превышения служебных полномочий и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Кроме того, выяснилось, что Сокур не указал в декларации свою сожительницу, за что может быть привлечен к административной и уголовной ответственности. Во время следствия по делу о якобы покушении на него Сокур рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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