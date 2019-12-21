Екснаставник "Динамо" Хацкевич очолив російський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Колишній наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич очолив представника російського футболу "Ротор". Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.
Фахівець приступить до виконання своїх обов'язків 12 січня, на першому зборі в Туреччині. Про терміни та інші деталі контракту – інформація відсутня.
В тренерський штаб білоруса увійшов Максим Шацьких (старший тренер), тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик.
Зауважимо, що з 2010 по 2014 рік Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо" (Київ). З 4 грудня 2014 року керував збірною Білорусії. Останні 3 роки працював головним тренером київського "Динамо".
Додамо також, "Ротор" виступає в ФНЛ - другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії. Після 25 турів команда очолює турнірну таблицю, маючи в активі 52 очки.