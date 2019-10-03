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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Екснардепу Микитасю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Колишньому народному депутату України 8-го скликання Максиму Микитасю, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн, вручено клопотання про застосування запобіжного заходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Екснардепу Микитасю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу

"У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодження прокурорів САП детективами НАБУ вручено клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому Народному депутату України 8 скликання Максиму Микитасю, який підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

Також, раніше САП повідомляв, що клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу буде подано до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном.

Як повідомлялося раніше, 18 липня виконавчому директору компанії-забудовника повідомлено про підозру в організації схеми з заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн.

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