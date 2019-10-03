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Экс-нардепу Микитасю вручено ходатайство об избрании меры пресечения

Киев • УНН

 • 12939 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывшему народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн, вручено ходатайство о применении меры пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Экс-нардепу Микитасю вручено ходатайство об избрании меры пресечения

"В четверг, 3 Октября 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ вручено ходатайство о применении меры пресечения бывшему Народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением", - говорится в сообщении .

Сообщается, что прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога.

Также ранее САП сообщал, что ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения будет подано в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Как сообщалось ранее, 18 июля исполнительному директору компании-застройщика сообщено о подозрении в организации схемы по завладению имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн.

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