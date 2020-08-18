Екснардеп Артеменко хоче через суд повернути громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Колишній нардеп Андрій Артеменко подав позов до Комісії при Президентові України з питань громадянства. Про це інформує пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Андрія Артеменка до Комісії при Президентові України з питань громадянства, треті особи – Президент України та Державна міграційна служба України", - йдеться в повідомленні пресслужби.
За інформацією ОАСК, Артеменко просить суд визнати незаконними дії Комісії щодо внесення на розгляд Президента пропозиції задовольнити подання Державної міграційної служби від 21 квітня 2017 року про припинення ним громадянства України.
Серед інших вимог позову – зобов’язати Комісію не пізніше 30 днів після набрання законної сили рішенням у справі провести перевірку подання Державної міграційної служби про втрату Артеменком громадянства та прийняте відповідне рішення за результатами перевірки.
"На думку позивача, Комісією було грубо порушено процедуру розгляду подання Державної міграційної служби щодо втрати громадянства. Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - заявили в пресслужбі.
Нагадаємо, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ “Про припинення громадянства України Артеменка А.В., Боровика О., Новгородського Д.В. та інших”. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Андрія Артеменка 16 травня. Відповідну постанову парламентарі підтримали 244 голосами за необхідного мінімуму в 226.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму у лютому 2017 року відкрила провадження про держзраду через “план Артеменка”.
Провадження було відкрите за фактом оприлюднених у ЗМІ повідомлень про план щодо передачі в довгострокову "оренду" АРК, який нібито запропонував народний депутат Андрій Артеменко.