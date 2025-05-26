Ексканцлера Австрії Себастьяна Курца виправдали у справі про неправдиві свідчення

Вищий земельний суд Відня виправдав колишнього федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца у справі про дачу неправдивих свідчень під час допиту у парламентській слідчій комісії. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

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Як повідомляється, у 2020 році тодішній прем'єр-міністр Курц був допитаний слідчою комісією Ібіци щодо його ролі в призначенні членів наглядової ради державної холдингової компанії Öbag. На думку суду першої інстанції, він применшив свій значний вплив.

Втім, на думку Вищого земельного суду, відповіді Курца в той час не можна вважати неправильними. Адже він не дав повної і остаточної заяви. Курц відповів ствердно на запитання про те, чи здійснив він будь-який вплив на призначення наглядової ради Öbag. Що саме це означало, у слідчій комісії не пояснили, через те, що на той момент час для відповідей на запитання вже закінчився.

За інформацією, у своєму заключному слові колишній очільник уряду неодноразово наголошував на тому, наскільки незрозумілим, з його погляду, було тодішнє рішення судді. У своїх свідченнях слідчому комітету він визнав, що не все зробив правильно.

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"Я міг би краще підготуватися, - сказав колишній політик-консерватор, - але я цього не зробив, і це було помилкою".

Попри судову перемогу, Курц залишається фігурантом іншого масштабного розслідування, яке стосується можливого впливу на медіа через підкуп і маніпуляції рейтингами. У справі проходять також його соратники та представники австрійських таблоїдів. Ключовий свідок — Томас Шмід, колишній довірений чиновник, який тісно співпрацював із Курцом.

Після оголошення вироку ексканцлер висловив полегшення, проте заявив, що був жертвою "надмірної критики". Поточні кримінальні провадження Курц наразі не коментує.

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