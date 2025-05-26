Экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца оправдали по делу о ложных показаниях

Высший земельный суд Вены оправдал бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца по делу о даче ложных показаний во время допроса в парламентской следственной комиссии. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в 2020 году тогдашний премьер-министр Курц был допрошен следственной комиссией Ибицы о его роли в назначении членов наблюдательного совета государственной холдинговой компании Öbag. По мнению суда первой инстанции, он преуменьшил свое значительное влияние.

Впрочем, по мнению Высшего земельного суда, ответы Курца в то время нельзя считать неправильными. Ведь он не дал полного и окончательного заявления. Курц ответил утвердительно на вопрос о том, оказал ли он какое-либо влияние на назначение наблюдательного совета Öbag. Что именно это означало, в следственной комиссии не объяснили, из-за того, что на тот момент время для ответов на вопросы уже закончилось.

По информации, в своем заключительном слове бывший глава правительства неоднократно подчеркивал то, насколько непонятным, с его точки зрения, было тогдашнее решение судьи. В своих показаниях следственному комитету он признал, что не все сделал правильно.

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"Я мог бы лучше подготовиться, - сказал бывший политик-консерватор, - но я этого не сделал, и это было ошибкой".

Несмотря на судебную победу, Курц остается фигурантом другого масштабного расследования, которое касается возможного влияния на медиа через подкуп и манипуляции рейтингами. По делу проходят также его соратники и представители австрийских таблоидов. Ключевой свидетель — Томас Шмид, бывший доверенный чиновник, тесно сотрудничавший с Курцем.

После оглашения приговора экс-канцлер выразил облегчение, однако заявил, что был жертвой "чрезмерной критики". Текущие уголовные производства Курц пока не комментирует.

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