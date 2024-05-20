Ексголова Пентагону прокоментував можливість введення іноземних військ в Україну

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Київ • УНН

 • 40847 перегляди

Колишній глава Пентагону Роберт Гейтс вважає, що розгортання військ НАТО в Україні не можна виключати або афішувати, наголошуючи на важливості надання Україні технічної допомоги, такої як системи протиповітряної оборони, артилерія, ракети та боєприпаси.

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс вважає, що відкидати введення військ НАТО в Україну не можна. Однак це точно не та річ, яку варто афішувати. Про це він сказав в інтерв’ю Маргарет Бренан, коментуючи нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона, пише CBS News, передає УНН.

Деталі

Мабуть, у деяких європейських лідерів прихопило серце, коли Макрон заявив про відправку військ НАТО

іронічно зауважив Гейтс.

За словами колишнього глави Пентагону, він стурбований тим, як багато оголошують партнери Києва, перш ніж це зробити.

Мене турбує, що наш уряд надто багато каже, як і інші уряди. Іноді краще робити та не казати, що ти це робиш

пояснив Гейтс.

На сьогодні, продовжив він, для українців важлива технічна допомога Заходу. Вона має включати засоби ППО, артилерію, ракети та боєприпаси.

Блінкен заявив, що США роблять Україну ближчою до НАТО14.05.24, 20:21 • 87732 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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