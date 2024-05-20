Ексголова Пентагону прокоментував можливість введення іноземних військ в Україну

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс вважає, що відкидати введення військ НАТО в Україну не можна. Однак це точно не та річ, яку варто афішувати. Про це він сказав в інтерв’ю Маргарет Бренан, коментуючи нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона, пише CBS News, передає УНН.

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За словами колишнього глави Пентагону, він стурбований тим, як багато оголошують партнери Києва, перш ніж це зробити.

Мене турбує, що наш уряд надто багато каже, як і інші уряди. Іноді краще робити та не казати, що ти це робиш