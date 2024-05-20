Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс считает, что исключать введение войск НАТО в Украину нельзя. Однако это точно не та вещь, которую стоит афишировать. Об этом он сказал в интервью Маргарет Бренан, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, пишет CBS News, передает УНН.

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Видимо, у некоторых европейских лидеров прихватило сердце, когда Макрон заявил об отправке войск НАТО иронично заметил Гейтс.

По словам бывшего главы Пентагона, он обеспокоен тем, как много объявляют партнеры Киева, прежде чем это сделать.

Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и другие правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь объяснил Гейтс.

На сегодня, продолжил он, для украинцев важна техническая помощь Запада. Она должна включать средства ПВО, артиллерию, ракеты и боеприпасы.

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