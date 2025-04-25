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Екс-конгресмена США Сантоса засудили до 7 років за шахрайство з біографією

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Джорджа Сантоса засуджено за підробку резюме та викрадення даних для фінансування кампанії. Він має виплатити компенсацію в розмірі 373 тис. доларів.

Екс-конгресмена США Сантоса засудили до 7 років за шахрайство з біографією

Екс-члена Конгресу Сполучених Штатів Америки Джорджа Сантоса, який придумав свою біографію, засудили до семи років ув’язнення за шахрайство під час передвиборчої кампанії. Він підробляв резюме та викрадав особисті дані, щоб фінансувати свою кампанію. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 36-річного Сантоса засудили 25 квітня в Нью-Йорку. На запитання журналістів перед входом до суду він не відповідав.

 Ще до обрання до Палати представників США місцева газета North Shore Leader звинуватила Сантоса у введенні виборців в оману, заявивши, що він підробив значну частину своєї біографії. Згодом Сантос визнав, що брехав донорам кампанії та викрав особисті дані майже десятка людей, щоб профінансувати своє висування.

Вирок Сантосу також супроводжувався суперечками. Напередодні слухань він назвав себе "козлом відпущення" у соцмережах. У постах на платформі X Сантос також заявив, що Міністерство юстиції США є "кабалою педофілів". Прокурори згадали ці висловлювання у своїй заяві, відповідаючи на прохання захисту про дворічний строк ув’язнення.

Сантосу загрожував максимальний строк у 22 роки. Згідно з умовами угоди про визнання провини, він має виплатити компенсацію в розмірі 373 749,97 долара США та передати державі 205 002,97 долара США як конфісковане майно.

Нагадаємо

Колишній республіканський конгресмен Джордж Сантос визнав себе винним у шахрайстві та крадіжці ідентифікаційних даних. Йому загрожує до 22 років ув'язнення, вирок буде оголошено 7 лютого 2024 року.

Звинувачують в корупції: вперше за 20 років з Палати представників США виключили конгресмена01.12.23, 23:30 • 30381 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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