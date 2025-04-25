Экс-конгрессмена США Сантоса приговорили к 7 годам за мошенничество с биографией

Экс-члена Конгресса Соединенных Штатов Америки Джорджа Сантоса, который придумал свою биографию, приговорили к семи годам заключения за мошенничество во время предвыборной кампании. Он подделывал резюме и похищал личные данные, чтобы финансировать свою кампанию. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 36-летнего Сантоса приговорили 25 апреля в Нью-Йорке. На вопрос журналистов перед входом в суд он не отвечал.

Еще до избрания в Палату представителей США местная газета North Shore Leader обвинила Сантоса во введении избирателей в заблуждение, заявив, что он подделал значительную часть своей биографии. Впоследствии Сантос признал, что лгал донорам кампании и похитил личные данные почти десятка людей, чтобы профинансировать свое выдвижение.

Приговор Сантосу также сопровождался спорами. Накануне слушаний он назвал себя "козлом отпущения" в соцсетях. В постах на платформе X Сантос также заявил, что Министерство юстиции США является "кабалой педофилов". Прокуроры упомянули эти высказывания в своем заявлении, отвечая на просьбу защиты о двухлетнем сроке заключения.

Сантосу грозил максимальный срок в 22 года. Согласно условиям соглашения о признании вины, он должен выплатить компенсацию в размере 373 749,97 доллара США и передать государству 205 002,97 доллара США в качестве конфискованного имущества.

Напомним

Бывший республиканский конгрессмен Джордж Сантос признал себя виновным в мошенничестве и краже идентификационных данных. Ему грозит до 22 лет тюремного заключения, приговор будет объявлен 7 февраля 2024 года.

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