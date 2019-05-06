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Екс-адвокат Трампа прибув до в’язниці відбувати трирічний термін

Екс-адвокат Трампа прибув до в’язниці відбувати трирічний термін

Київ • УНН

 • 9476 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен прибув 6 травня в тюрму в містечку Отісвілль, що знаходиться приблизно в 100 кілометрах від Нью-Йорка. Там він відбуватиме трирічний термін ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У коментарі журналістам Коен сказав, що “з нетерпінням чекає дня, коли він зможе поділитися правдою”.

Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року суд визнав Коена винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-адвокат Трампа розповів про фінансові махінації президента США та українського олігарха

Нагадаємо, у лютому 2019 року Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа “аферистом” і “расистом”. Коен твердить, що президент під час передвиборної кампанії 2016 року продовжував переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.

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