Экс-адвокат Трампа прибыл в тюрьму отбывать трехлетний срок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн прибыл 6 мая в тюрьму в городе Отисвилле, что находится примерно в 100 километрах от Нью-Йорка. Там он будет отбывать трехлетний срок заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В комментарии журналистам Коэн сказал, что "с нетерпением ждет дня, когда он сможет поделиться правдой".
Как сообщал УНН, в декабре 2018 года суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов.
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Напомним, в феврале 2019 года Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "аферистом" и "расистом". Коэн утверждает, что президент во время предвыборной кампании 2016 года продолжал переговоры с Москвой о строительстве небоскреба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.