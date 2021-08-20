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Економічна криза страшніша: у Бангладеш під час спалаху коронавірусу відкрили фабрики

Економічна криза страшніша: у Бангладеш під час спалаху коронавірусу відкрили фабрики

Київ • УНН

 • 28689 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Бангладеш, незважаючи на стрімке зростання коронавірусної інфекції, влада послаблює карантинні обмеження, через економічні проблеми. Про це повідомляє УНН за даними AP.

Деталі

У Бангладеш, де проживає майже 165 млн людей, через економічну кризу скасували більшість карантинних обмежень. Зокрема, відкрили фабрики, ринки та торговельні центри. 

Такий крок, коли смертність з кожним днем зростає, а рівень вакцинації низький, стривожив лікарів, адже система охорони здоров'я вже перевантажена. Проте прихильники відкриття місць масового скупчення людей зазначають, що через карантинні заборони десятки мільйонів жителів знову опиняться у бідності в країні, яка і без пандемії була однією з найбідніших у світі.

Цього місця у Бангладеш після двотижневого закриття відкрили швейні фабрики. Минулого тижня більшості іншим підприємствам, а також громадському транспорту, було дозволено розпочати роботу після п'яти тижнів перерви. Далі можуть відкрити туристичні, курортні місця та готелі. 

За даними бангладешського центру солідарності трудівників, було звільнено щонайменше 300 000 робітників швейних фабриках, зачинених на карантин. Тим, кого залишили, знизили заробітну плату. Згідно зі звітом Дослідницького центру влади та Інституту управління й розвитку Брач із початку пандемії майже 25 млн людей у Бангладеш опинилися за межею бідності.

Експерти в галузі охорони здоров'я з розумінням ставляться до економічних проблем, але скасовувати обмеження не радять, тому що кожного дня фіксують загалом 10 000 хворих, а щоденна смертність перевищила 250 осіб. Якщо захворюваність зростатиме, то медична система країни не витримає. 

Додамо, що одяг, виготовлений на фабриках країни, продають по всьому світу. Наразі на підпримствах робітників обрискують дезінфікуючим засобом.

Додамо

Від коронавірусу вакциновано всього 4% жителів Бангладеш. Рівень вакцинації різко знизився після того, як Індія припинила доправляти препарат від AstraZeneca. Щоб заповнити несподіваний дефіцит, уряд країни уклав із Китаєм угоду на закупівлю 210 млн доз вакцини до початку наступного року. Це дасть змогу щепити 80% населення.

За статистикою ВООЗ, станом на 19 серпня у Бангладеш зареєстровано 1 447 210 хворих на коронавірус, померло – 24 878 осіб.  

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