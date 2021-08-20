Экономический кризис страшнее: в Бангладеш во время вспышки коронавируса открыли фабрики

Детали

В Бангладеш, где проживает почти 165 млн человек, из-за экономического кризиса отменили большинство карантинных ограничений. В частности, открыли фабрики, рынки и торговые центры.

Такой шаг, когда смертность с каждым днём растет, а уровень вакцинации низкий, встревожил врачей, ведь система здравоохранения уже перегружена. Однако сторонники открытия мест массового скопления людей отмечают, что из-за карантинных запретов десятки миллионов жителей снова окажутся в бедности в стране, которая и без пандемии была одной из беднейших в мире.

В этом месяце в Бангладеш после двухнедельного закрытия открыли швейные фабрики. На прошлой неделе большинству других предприятий, а также общественному транспорту, было разрешено начать работу после пяти недель перерыва. Далее могут открыть туристические, курортные места и гостиницы.

По данным бангладешского центра солидарности трудящихся, были уволены как минимум 300 тысяч рабочих швейных фабрик, закрытых на карантин. Тем, кого оставили, снизили заработную плату. Согласно отчету Исследовательского центра власти и Института управления и развития Брач с начала пандемии почти 25 млн человек в Бангладеш оказались за чертой бедности.

Эксперты в области здравоохранения с пониманием относятся к экономическим проблемам, но отменять ограничения не советуют, потому что каждый день фиксируют в общем 10000 больных, а ежедневная смертность превысила 250 человек. Если заболеваемость будет расти, то медицинская система страны не выдержит.

Добавим, что одежду, изготовленную на фабриках страны, продают по всему миру. Сейчас на предприятиях всех рабочих обрискують дезинфицирующим средством.

Добавим

От коронавируса вакцинировано всего 4% жителей Бангладеш. Темпы вакцинации резко снизились после того, как Индия прекратила доставлять препарат от AstraZeneca. Чтобы заполнить неожиданный дефицит, правительство страны заключило с Китаем договор на закупку 210 млн доз вакцины в начале следующего года. Это позволит привить 80% населения.

По статистике ВОЗ, по состоянию на 19 августа в Бангладеш зарегистрировано 1 447 210 больных COVID-19, умерло – 24 878 человек.

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