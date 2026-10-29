Дженніфер Лоуренс зізналася, що таємно сперечається з незнайомцями у TikTok з анонімного акаунта

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс розповіла, що користується анонімним акаунтом у TikTok, де вступає в суперечки з іншими користувачами. Зірка навіть замислюється над тим, щоб розкрити свою особистість у соцмережі. Про це повідомляє TMZ із посиланням на подкаст Call Her Daddy, пише УНН.

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Під час розмови акторка зізналася, що не обмежується переглядом коротких відео, а активно бере участь в обговореннях і сперечається з незнайомцями.

При цьому користувачі, з якими вона дискутує, можуть навіть не здогадуватися, що спілкуються з однією з найвідоміших голлівудських акторок.

Лоуренс замислюється над розкриттям свого акаунта

За інформацією TMZ, акторка розповіла про свою активність у TikTok в інтерв'ю для подкасту Call Her Daddy, опублікованому 28 жовтня.

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Попри анонімність, Лоуренс не виключає, що одного дня покаже публіці свій профіль. Однак поки не повідомила, коли саме може це зробити.

Дженніфер Лоуренс відома за ролями у франшизі "Голодні ігри", фільмах "Люди Ікс" та "Мій хлопець – псих", за який отримала премію "Оскар".

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