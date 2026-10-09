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Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян надокучливою. Після цього акторка написала їй особистого листа з поясненнями.

Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику

Кортні Кардаш'ян прокоментувала слова голлівудської акторки Дженніфер Лоуренс, яка раніше назвала її "більш надокучливою, ніж будь-коли". Зірка реаліті-шоу розповіла, що після резонансного висловлювання Лоуренс особисто написала їй листа. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час прем'єри 8-го сезону шоу "Сім'я Кардаш'ян" Кортні зізналася, що спочатку була здивована критикою, однак згодом сприйняла її з гумором.

Сама Лоуренс раніше пояснювала, що її дратує звичка Кортні перетворювати звичайні рішення на гучні заяви. Зокрема, акторка висміяла її розповіді про відмову від певного одягу та телевізора у спальні.

Лоуренс написала Кардаш'ян особистого листа

За словами Кортні, у листі Дженніфер пояснила свою поведінку тим, що почувається настільки близькою до родини Кардаш'ян, ніби є однією із сестер.

Коли я переглянула це ще раз, то подумала, що насправді все не так уже й погано

– зізналася Кортні.

Водночас зірка пожартувала, що готова влаштувати Лоуренс таку саму сварку, як колись зі своєю сестрою Кім Кардаш'ян. Йдеться про гучний конфлікт між сестрами, який показали в реаліті-шоу у 2020 році.

Кортні додала, що коментарі акторки пролунали в непростий для неї період, коли вона відчувала хвилю критики з боку глядачів. Попри це, лист Дженніфер вона назвала дуже приємним і запевнила, що не тримає образи.

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Степан Гафтко

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