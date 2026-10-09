Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику
Киев • УНН
Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян назойливой. После этого актриса написала ей личное письмо с объяснениями.
Кортни Кардашьян прокомментировала слова голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс, которая ранее назвала ее «более надоедливой, чем когда-либо». Звезда реалити-шоу рассказала, что после резонансного высказывания Лоуренс лично написала ей письмо. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Во время премьеры 8-го сезона шоу «Семейство Кардашьян» Кортни призналась, что сначала была удивлена критикой, однако впоследствии восприняла ее с юмором.
Сама Лоуренс ранее объясняла, что ее раздражает привычка Кортни превращать обычные решения в громкие заявления. В частности, актриса высмеяла ее рассказы об отказе от определенной одежды и телевизора в спальне.
Лоуренс написала Кардашьян личное письмо
По словам Кортни, в письме Дженнифер объяснила свое поведение тем, что чувствует себя настолько близкой к семье Кардашьян, будто является одной из сестер.
Когда я пересмотрела это еще раз, то подумала, что на самом деле все не так уж и плохо
В то же время звезда пошутила, что готова устроить Лоуренс такую же ссору, как когда-то со своей сестрой Ким Кардашьян. Речь идет о громком конфликте между сестрами, который показали в реалити-шоу в 2020 году.
Кортни добавила, что комментарии актрисы прозвучали в непростой для нее период, когда она ощущала волну критики со стороны зрителей. Несмотря на это, письмо Дженнифер она назвала очень приятным и заверила, что не держит обиды.
Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему09.10.26, 00:05 • 2744 просмотра