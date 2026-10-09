Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику

Кортни Кардашьян прокомментировала слова голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс, которая ранее назвала ее «более надоедливой, чем когда-либо». Звезда реалити-шоу рассказала, что после резонансного высказывания Лоуренс лично написала ей письмо. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Во время премьеры 8-го сезона шоу «Семейство Кардашьян» Кортни призналась, что сначала была удивлена критикой, однако впоследствии восприняла ее с юмором.

Сама Лоуренс ранее объясняла, что ее раздражает привычка Кортни превращать обычные решения в громкие заявления. В частности, актриса высмеяла ее рассказы об отказе от определенной одежды и телевизора в спальне.

По словам Кортни, в письме Дженнифер объяснила свое поведение тем, что чувствует себя настолько близкой к семье Кардашьян, будто является одной из сестер.

Когда я пересмотрела это еще раз, то подумала, что на самом деле все не так уж и плохо