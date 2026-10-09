Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему

$44.860.0850.160.48
ukenru
22:17 • 354 просмотра
В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны
21:36 • 2870 просмотра
"Они били по нашим дата-центрам, мы ответили" — Зеленский объяснил, почему Украина ударила по "Яндексу" в России
20:58 • 5170 просмотра
Санду ответила, готова ли Молдова к новой волне беженцев из Украины на фоне очередной зимы в условиях войны
20:29 • 5966 просмотра
Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига
19:45 • 9330 просмотра
Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы
18:06 • 12828 просмотра
Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы
17:23 • 16111 просмотра
Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики
8 октября, 15:10 • 24516 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводеVideo
8 октября, 14:57 • 20268 просмотра
Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в гербPhoto
8 октября, 14:49 • 15512 просмотра
В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работаютPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
63%
746мм
Популярные новости
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 24893 просмотра
Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три наградыVideo8 октября, 13:25 • 20965 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto8 октября, 13:55 • 20055 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам8 октября, 13:59 • 19107 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo8 октября, 14:34 • 18442 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 28154 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 24903 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 44650 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 69877 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 65822 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Майя Санду
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака22:06 • 242 просмотра
Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему21:05 • 1192 просмотра
Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - ТрампPhoto18:25 • 5120 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 14863 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo8 октября, 14:34 • 18476 просмотра
Актуальное
Отопление
Сериал
Фильм
Старлинк
Дія (сервис)

Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Актриса получила книгу лишь накануне и еще не успела ее прочитать. Она говорит, что обнародованные подробности прошлого ее мужа ее не удивили.

Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, что до сих пор не прочитала новые мемуары своего мужа Майкла Дугласа, хотя книга уже вызвала немалый резонанс из-за откровенных подробностей его прошлого. Об этом она рассказала в интервью E! News, пишет УНН.

Детали

По словам 57-летней актрисы, свой экземпляр книги «Одна адская поездка» она получила лишь накануне. В последнее время Зета-Джонс была занята съемками третьего сезона сериала «Уэнсдей» и работой над новым проектом «Убить Джеки».

Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин Тёрнер03.10.26, 02:06 • 44096 просмотров

Несмотря на громкие признания мужа, в частности истории о его бывших романтических отношениях, актриса заверила, что никакие подробности, уже попавшие в прессу, ее не удивили.

Что Зета-Джонс думает об откровенных воспоминаниях мужа

Он пишет свою книгу уже довольно долго. В последние годы я работала над «Уэнсдей» и «Убить Джеки», и я просто рада за него. Это прекрасное наследие

– рассказала актриса.

Зета-Джонс также поделилась секретом их длительного брака. По ее словам, за более чем 25 лет супружеской жизни они научились поддерживать друг друга, сохранять чувство юмора и давать партнеру свободу для профессионального развития.

Быть добрыми друг к другу. И у нас очень похожее, болезненное, сухое чувство юмора

– объяснила она.

Актриса добавила, что даже во время длительных съемок они с Дугласом стараются находить время для встреч. Супруги воспитывают двоих общих детей – 26-летнего Дилана и 23-летнюю Кэрис.

Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад05.10.26, 02:06 • 38744 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite