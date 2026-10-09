Кэтрин Зета-Джонс призналась, что не читала скандальных мемуаров Майкла Дугласа, и объяснила почему
Киев • УНН
Актриса получила книгу лишь накануне и еще не успела ее прочитать. Она говорит, что обнародованные подробности прошлого ее мужа ее не удивили.
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, что до сих пор не прочитала новые мемуары своего мужа Майкла Дугласа, хотя книга уже вызвала немалый резонанс из-за откровенных подробностей его прошлого. Об этом она рассказала в интервью E! News, пишет УНН.
Детали
По словам 57-летней актрисы, свой экземпляр книги «Одна адская поездка» она получила лишь накануне. В последнее время Зета-Джонс была занята съемками третьего сезона сериала «Уэнсдей» и работой над новым проектом «Убить Джеки».
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Несмотря на громкие признания мужа, в частности истории о его бывших романтических отношениях, актриса заверила, что никакие подробности, уже попавшие в прессу, ее не удивили.
Что Зета-Джонс думает об откровенных воспоминаниях мужа
Он пишет свою книгу уже довольно долго. В последние годы я работала над «Уэнсдей» и «Убить Джеки», и я просто рада за него. Это прекрасное наследие
Зета-Джонс также поделилась секретом их длительного брака. По ее словам, за более чем 25 лет супружеской жизни они научились поддерживать друг друга, сохранять чувство юмора и давать партнеру свободу для профессионального развития.
Быть добрыми друг к другу. И у нас очень похожее, болезненное, сухое чувство юмора
Актриса добавила, что даже во время длительных съемок они с Дугласом стараются находить время для встреч. Супруги воспитывают двоих общих детей – 26-летнего Дилана и 23-летнюю Кэрис.
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