Кетрін Зета-Джонс зізналася, що не читала скандальних мемуарів Майкла Дугласа, та пояснила чому
Київ • УНН
Акторка отримала книгу лише напередодні та ще не встигла її прочитати. Вона каже, що оприлюднені подробиці минулого чоловіка її не здивували.
Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс зізналася, що досі не прочитала нові мемуари свого чоловіка Майкла Дугласа, хоча книга вже викликала чималий резонанс через відверті подробиці його минулого. Про це вона розповіла в інтерв'ю E! News, пише УНН.
Деталі
За словами 57-річної акторки, свій примірник книги "Одна пекельна поїздка" вона отримала лише напередодні. Останнім часом Зета-Джонс була зайнята зйомками третього сезону серіалу "Венздей" та роботою над новим проєктом "Убити Джекі".
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Попри гучні зізнання чоловіка, зокрема історії про його колишні романтичні стосунки, акторка запевнила, що жодні подробиці, які вже потрапили до преси, її не здивували.
Що Зета-Джонс думає про відверті спогади чоловіка
Він пише свою книгу вже досить довго. Протягом останніх років я працювала над "Венздей" та "Убити Джекі", і я просто рада за нього. Це чудова спадщина
Зета-Джонс також поділилася секретом їхнього тривалого шлюбу. За її словами, за понад 25 років подружнього життя вони навчилися підтримувати одне одного, зберігати почуття гумору та давати партнеру свободу для професійного розвитку.
Бути добрими одне до одного. І в нас дуже схоже, хворобливе, сухе почуття гумору
Акторка додала, що навіть під час тривалих зйомок вони з Дугласом намагаються знаходити час для зустрічей. Подружжя виховує двох спільних дітей – 26-річного Ділана та 23-річну Керіс.
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