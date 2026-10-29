Дженнифер Лоуренс призналась, что тайно спорит с незнакомцами в TikTok с анонимного аккаунта

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что пользуется анонимным аккаунтом в TikTok, где вступает в споры с другими пользователями. Звезда даже задумывается над тем, чтобы раскрыть свою личность в соцсети. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на подкаст Call Her Daddy, пишет УНН.

Детали

Во время разговора актриса призналась, что не ограничивается просмотром коротких видео, а активно участвует в обсуждениях и спорит с незнакомцами.

При этом пользователи, с которыми она дискутирует, могут даже не догадываться, что общаются с одной из самых известных голливудских актрис.

Лоуренс задумывается над раскрытием своего аккаунта

По информации TMZ, актриса рассказала о своей активности в TikTok в интервью для подкаста Call Her Daddy, опубликованном 28 октября.

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Несмотря на анонимность, Лоуренс не исключает, что однажды покажет публике свой профиль. Однако пока не сообщила, когда именно может это сделать.

Дженнифер Лоуренс известна по ролям во франшизе "Голодные игры", фильмах "Люди Икс" и "Мой парень — псих", за который получила премию "Оскар".

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