"Дивись українське!": на Вінниччині запрацював новий кінопростір для військових, які проходять лікування та реабілітацію

У п’ятницю, 14 лютого, у межах Національного туру "Кіно заради Перемоги", на Вінниччині відбулося відкриття нового, сучасно обладнаного кінопростору, передає УНН.

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Кінопростір відкрили в медичному реабілітаційному центрі. За словами начальниці центру Ірини Трусь, працівники закладу давно мріяли мати обладнаний кінопростір для перегляду українських фільмів разом із пораненими.

Виявилося, що це простіше, ніж здавалося. Всього за місяць після нашого звернення до Асоціації "Дивись українське!" з партнерами вони повністю обладнали нашу актову залу. Відсьогодні ми можемо дивитися кінофільми з якісним зображенням і звуком на регулярній основі. Це дуже важливо для емоційного та психологічного відновлення наших воїнів – зазначила вона.

Своїми враженнями від нового кінопростору поділився також амбасадор туру, актор Богдан Бенюк.

Ніщо так не зігріває душу людини, душу воїна, як щире людське, доброзичливе спілкування. Я щасливий, що сьогодні ми відкрили ще один кінопростір, можемо показувати наші українські фільми та спілкуватися з бійцями – повідомив він.

Реабілітаційний центр на Вінниччині став вже п’ятим медичним закладом, у якому обладнано сучасний кінопростір завдяки ініціативі Асоціації "Дивись українське!" та Благодійного фонду "МХП-Громаді", започаткованій влітку 2024 року.

Відкриття кінопросторів у реабілітаційних центрах для військових — це про підтримку та відновлення. Кіно має унікальну силу — воно може надихати, дарувати емоції, допомагати переживати складні моменти та знаходити внутрішню рівновагу. Для нас важливо створювати такі простори, де захисники можуть відчути себе комфортно, віднайти мотивацію рухатися вперед. Це наш внесок у вдячність і підтримку тих, хто боронить нашу країну – зазначив директор благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр Пахолюк.

Відкриваючи цей кінозал, я щиро дякую керівництву Національної гвардії України, генералу Олександру Білоусу за всебічне сприяння, керівництву реабілітаційного центру, очільниці Ірині Трусь – за ініціативність і наполегливість, дуже дякую нашому другу та партнеру Сергію Кулику, керуючому партнеру компанії "Deloitte" в Україні, за підтримку, завдяки якій це стало можливим – додав Голова Правління Асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль.

Кінопокази Національного туру "Кіно заради Перемоги!" організовано Асоціацією "Дивись українське!" у взаємодії з Головним управлінням комунікацій Збройних сил України. Проєкт реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Держкіно України, асоціації "Дивись українське", за підтримки "МХП-Громаді", у взаємодії зі СтратКом ЗСУ, за сприяння Міністерства оборони України, обласних військово-цивільних адміністрацій, Національної гвардії України та Національної поліції України.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.