"Смотри украинское!": в Винницкой области заработало новое кинопространство для военных, которые проходят лечение и реабилитацию

В пятницу, 14 февраля, в рамках Национального тура "Кино ради Победы", в Винницкой области состоялось открытие нового, современно оборудованного кинопространства, передает УНН.

Детали

Кинопространство открыли в медицинском реабилитационном центре. По словам начальницы центра Ирины Трусь, работники заведения давно мечтали иметь оборудованное кинопространство для просмотра украинских фильмов вместе с ранеными.

Оказалось, что это проще, чем казалось. Всего за месяц после нашего обращения в Ассоциацию "Смотри украинское!" с партнерами они полностью оборудовали наш актовый зал. С сегодняшнего дня мы можем смотреть кинофильмы с качественным изображением и звуком на регулярной основе. Это очень важно для эмоционального и психологического восстановления наших воинов - отметила она.

Своими впечатлениями от нового кинопространства поделился также амбассадор тура, актер Богдан Бенюк.

Ничто так не согревает душу человека, душу воина, как искреннее человеческое, доброжелательное общение. Я счастлив, что сегодня мы открыли еще одно кинопространство, можем показывать наши украинские фильмы и общаться с бойцами - сообщил он.

Реабилитационный центр в Винницкой области стал уже пятым медицинским учреждением, в котором оборудовано современное кинопространство благодаря инициативе Ассоциации "Смотри украинское!" и Благотворительного фонда "МХП-Громаді", начатой летом 2024 года.

Открытие кинопространств в реабилитационных центрах для военных - это о поддержке и восстановлении. Кино имеет уникальную силу - оно может вдохновлять, дарить эмоции, помогать переживать сложные моменты и находить внутреннее равновесие. Для нас важно создавать такие пространства, где защитники могут почувствовать себя комфортно, найти мотивацию двигаться вперед. Это наш вклад в благодарность и поддержку тех, кто защищает нашу страну - отметил директор благотворительного фонда «МХП-Громаді» Александр Пахолюк.

Открывая этот кинозал, я искренне благодарю руководство Национальной гвардии Украины, генерала Александра Билоуса за всестороннее содействие, руководство реабилитационного центра, руководительницу Ирину Трусь - за инициативность и настойчивость, очень благодарю нашего друга и партнера Сергея Кулика, управляющего партнера компании "Deloitte" в Украине, за поддержку, благодаря которой это стало возможным - добавил Председатель Правления Ассоциации «Смотри украинское!» Андрей Ризоль.

Кинопоказы Национального тура "Кино ради Победы!" организованы Ассоциацией "Смотри украинское!" во взаимодействии с Главным управлением коммуникаций Вооруженных сил Украины. Проект реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Госкино Украины, ассоциации "Смотри украинское", при поддержке "МХП-Громаді", во взаимодействии со СтратКом ВСУ, при содействии Министерства обороны Украины, областных военно-гражданских администраций, Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.