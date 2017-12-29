Двоє українок з перемог стартували в кваліфікації змагань WTA в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко вийшли до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier "Brisbane International", що відбуваються в Брісбені (Австралія), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
17-річна Ястремська на старті відбору за 1 годину 29 хвилин переграла представницю Білорусі Віру Лапко – 6:2, 6:4, взявши переконливий реванш за поразку на турнірі в Дубаї два тижні тому.
На рахунку нашої землячки 6 ейсів і 5 подвійних помилок. Наступною суперницею одеситки стане перша сіяна - росіянка Наталія Віхлянцева (55-та в світовій класифікації).
Катерина Бондаренко, маючи 5 номер посіву, в першому раунді кваліфікації за 1 годину 8 хвилин здобула перемогу над Наіктхой Бейнс з Австралії – 6:1, 6:4 і тепер зустрінеться з іншою представницею Зеленого континенту - 18-річною Джеймі Форліс.
Нагадаємо, що з основної сітки турніру в Брісбені виступить друга ракетка країни Леся Цуренко, яка оголосила свій календар на початок сезону.