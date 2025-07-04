Двоє постраждалих на Полтавщині внаслідок нічної атаки рф

У Полтавській області внаслідок нічної атаки рф у Кременчуцькому районі постраждали двоє людей, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували - повідомив Когут.

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Раніше повідомлялося, що у Полтавському районі внаслідок атаки рф дронами через уламки було двоє постраждалих.

У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА