Двоє постраждалих на Полтавщині внаслідок нічної атаки рф
Київ • УНН
У Полтавській області внаслідок нічної атаки рф у Кременчуцькому районі постраждали двоє людей. Пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку через падіння уламків БпЛА.
У Полтавській області внаслідок нічної атаки рф у Кременчуцькому районі постраждали двоє людей, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Полтавському районі внаслідок атаки рф дронами через уламки було двоє постраждалих.
У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА03.07.25, 23:46 • 1642 перегляди