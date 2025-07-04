Двое пострадавших в Полтавской области в результате ночной атаки РФ

В Полтавской области в результате ночной атаки РФ в Кременчугском районе пострадали два человека, сообщил в пятницу и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Сегодня ночью в области работала ПВО. В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе повреждены кровля и окна жилого дома. К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали - сообщил Когут.

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Ранее сообщалось, что в Полтавском районе в результате атаки РФ дронами из-за обломков было двое пострадавших.

В Полтавском районе два человека ранены из-за атаки БпЛА