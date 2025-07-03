В Полтавском районе два человека ранены из-за атаки БпЛА

В четверг, 3 июля, в Полтавском районе травмированы двое гражданских в результате атаки российских БпЛА. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале, передает УНН.

В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь - написал Когут в 22:04.

В 23:20 он добавил, что "в Полтавском районе из-за падения обломков вражеских БпЛА травмирован еще один человек. Ему оказывают всю необходимую помощь".

Напомним

В четверг, 3 июля, Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.

Число раненых в результате обстрела Полтавы возросло до 59 человек, двое погибли. Атака российских дронов вызвала пожары в здании Полтавского городского ТЦК и частном жилом доме.