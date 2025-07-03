У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА

У четвер, 3 липня в Полтавському районі травмовано двох цивільних внаслідок атаки російських БпЛА. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу - написав Когут о 22:04.

О 23:20 він додав, що "у Полтавському районі через падіння уламків ворожих БпЛА травмовано ще одну людину. Їй надають всю необхідну допомогу".

Нагадаємо

У четвер, 3 липня Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.

Кількість поранених унаслідок обстрілу Полтави зросла до 59 людей, двоє загинули. Атака російських дронів спричинила пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та приватному житловому будинку.