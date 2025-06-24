Два роки оперував зуби без ліцензії: у Чехії затримали фейкового "стоматолога"

Правоохоронні органи Чехії затримали чоловіка, який понад два роки видавав себе за стоматолога і робив операції на зубах, не маючи на те ліцензії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

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22-річний чоловік проводив огляди, видаляв зуби, лікував кореневі канали та робив анестезію, при цьому він не мав ліцензії на медичну діяльність. Він навчився цього з інтернету і відео.

Крім нього поліція затримала ще двох чоловік. За даними правоохоронців, 50-річна жінка працювала медсестрою, мала аналогічний досвід роботи і постачала анестетики та інші стоматологічні матеріали.

Ще одним затриманим виявився 44-річний чоловік, який виготовляв протези для пацієнтів. Слідство з’ясовує, ким затримані є один для одного.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області 39-річна жінка через фейковий акаунт у соцмережі заволоділа грошима та банківською карткою 21-річного військовослужбовця з Одеси. За даними правоохоронців, спочатку жінка просила грошей на лікування, а згодом заволоділа карткою військового.