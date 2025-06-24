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Два роки оперував зуби без ліцензії: у Чехії затримали фейкового "стоматолога"

Київ • УНН

 • 576 перегляди

У Чехії затримали 22-річного чоловіка, який понад два роки видавав себе за стоматолога, проводячи операції без ліцензії. Також затримано медсестру, яка постачала матеріали, та чоловіка, що виготовляв протези.

Два роки оперував зуби без ліцензії: у Чехії затримали фейкового "стоматолога"

Правоохоронні органи Чехії затримали чоловіка, який понад два роки видавав себе за стоматолога і робив операції на зубах, не маючи на те ліцензії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

22-річний чоловік проводив огляди, видаляв зуби, лікував кореневі канали та робив анестезію, при цьому він не мав ліцензії на медичну діяльність. Він навчився цього з інтернету і відео.

Крім нього поліція затримала ще двох чоловік. За даними правоохоронців, 50-річна жінка працювала медсестрою, мала аналогічний досвід роботи і постачала анестетики та інші стоматологічні матеріали.

Ще одним затриманим виявився 44-річний чоловік, який виготовляв протези для пацієнтів. Слідство з’ясовує, ким затримані є один для одного.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області 39-річна жінка через фейковий акаунт у соцмережі заволоділа грошима та банківською карткою 21-річного військовослужбовця з Одеси. За даними правоохоронців, спочатку жінка просила грошей на лікування, а згодом заволоділа карткою військового.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'яКримінал та НПНовини Світу
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