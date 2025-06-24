Два года оперировал зубы без лицензии: в Чехии задержали фейкового "стоматолога"

Правоохранительные органы Чехии задержали мужчину, который более двух лет выдавал себя за стоматолога и делал операции на зубах, не имея на то лицензии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

22-летний мужчина проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и делал анестезию, при этом он не имел лицензии на медицинскую деятельность. Он научился этому из интернета и видео.

Помимо него полиция задержала еще двух человек. По данным правоохранителей, 50-летняя женщина работала медсестрой, имела аналогичный опыт работы и поставляла анестетики и другие стоматологические материалы.

Еще одним задержанным оказался 44-летний мужчина, который изготавливал протезы для пациентов. Следствие выясняет, кем задержанные являются друг для друга.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области 39-летняя женщина через фейковый аккаунт в соцсети завладела деньгами и банковской картой 21-летнего военнослужащего из Одессы. По данным правоохранителей, сначала женщина просила денег на лечение, а затем завладела картой военного.