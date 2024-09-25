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Дуда на Генасамблеї ООН застеріг від замороження війни в Україні

Дуда на Генасамблеї ООН застеріг від замороження війни в Україні

Київ • УНН

 • 15720 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда виступив на Генасамблеї ООН, застерігаючи від перетворення війни в Україні на заморожений конфлікт. Він наголосив на необхідності відновлення територіальної цілісності України та припинення зневаги до міжнародного права.

Світ не може допустити, щоб російська агресія проти України перетворилася на черговий заморожений конфлікт, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Генасамблеї ООН. Дуда підкреслив, що війна в Україні дестабілізує регіон і несе пряму загрозу глобальній безпеці. Про це УНН повідомляє із посиланням на Polskie Radio. 

Деталі 

У своєму виступі під час загальних дебатів 79-ї сесії Генеральної Асамблеї  польський президент нагадав, що місія, заради якої була створена ООН після Другої світової війни, полягала у запобіганні подальшим конфліктам і забезпеченні миру у світі.

Ми не можемо допустити, щоб ця війна стала ще одним замороженим конфліктом. Це наше найважливіше завдання на майбутнє. Тому вкрай важливо припинити російську війну в Україні. Це необхідно не лише для того, щоб унеможливити страждання мирного населення та покарати агресора, а й щоб ганебні дії не стали прикладом для інших

- заявив Дуда.

Президент  Дуда додав, що територіальна цілісність України має бути відновлена ​​в міжнародно визнаних кордонах.

Як наголосив польський лідер, необхідно припинити зневагу до міжнародного права. Інакше світ опиниться в реальності, де жертвою агресії може стати будь-яка країна, незалежно від її розміру та географічного розташування.

Війна росії проти України буде завершена не тому, що хтось втомився, а тому що запрацює Статут ООН - Зеленський24.09.24, 23:39 • 20053 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
andzhei-dudaАнджей Дуда
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ukrainaУкраїна
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