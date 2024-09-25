Дуда на Генассамблее ООН предостерег от замораживания войны в Украине

Мир не может допустить, чтобы российская агрессия против Украины превратилась в очередной замороженный конфликт, заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН. Дуда подчеркнул, что война в Украине дестабилизирует регион и несет прямую угрозу глобальной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

Детали

В своем выступлении во время общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи польский президент напомнил, что миссия, ради которой была создана ООН после Второй мировой войны, заключалась в предотвращении дальнейших конфликтов и обеспечении мира в мире.

Мы не можем допустить, чтобы эта война стала еще одним замороженным конфликтом. Это наша важнейшая задача на будущее. Поэтому крайне важно прекратить российскую войну в Украине. Это необходимо не только для того, чтобы исключить страдания мирного населения и наказать агрессора, но и чтобы позорные действия не стали примером для других