Дуда на Генассамблее ООН предостерег от замораживания войны в Украине
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда выступил на Генассамблее ООН, предостерегая от превращения войны в Украине в замороженный конфликт. Он отметил необходимость восстановления территориальной целостности Украины и прекращения пренебрежения к международному праву.
Мир не может допустить, чтобы российская агрессия против Украины превратилась в очередной замороженный конфликт, заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН. Дуда подчеркнул, что война в Украине дестабилизирует регион и несет прямую угрозу глобальной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.
Детали
В своем выступлении во время общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи польский президент напомнил, что миссия, ради которой была создана ООН после Второй мировой войны, заключалась в предотвращении дальнейших конфликтов и обеспечении мира в мире.
Мы не можем допустить, чтобы эта война стала еще одним замороженным конфликтом. Это наша важнейшая задача на будущее. Поэтому крайне важно прекратить российскую войну в Украине. Это необходимо не только для того, чтобы исключить страдания мирного населения и наказать агрессора, но и чтобы позорные действия не стали примером для других
Президент Дуда добавил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в международно признанных границах.
Как отметил польский лидер, необходимо прекратить пренебрежение к международному праву. Иначе мир окажется в реальности, где жертвой агрессии может стать любая страна, независимо от ее размера и географического расположения.
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