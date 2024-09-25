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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда на Генассамблее ООН предостерег от замораживания войны в Украине

Дуда на Генассамблее ООН предостерег от замораживания войны в Украине

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 07:17  •  8517 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда выступил на Генассамблее ООН, предостерегая от превращения войны в Украине в замороженный конфликт. Он отметил необходимость восстановления территориальной целостности Украины и прекращения пренебрежения к международному праву.

Мир не может допустить, чтобы российская агрессия против Украины превратилась в очередной замороженный конфликт, заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН. Дуда подчеркнул, что война в Украине дестабилизирует регион и несет прямую угрозу глобальной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio. 

Детали 

В своем выступлении во время общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи  польский президент напомнил, что миссия, ради которой была создана ООН после Второй мировой войны, заключалась в предотвращении дальнейших конфликтов и обеспечении мира в мире.

Мы не можем допустить, чтобы эта война стала еще одним замороженным конфликтом. Это наша важнейшая задача на будущее. Поэтому крайне важно прекратить российскую войну в Украине. Это необходимо не только для того, чтобы исключить страдания мирного населения и наказать агрессора, но и чтобы позорные действия не стали примером для других

- заявил Дуда.

Президент  Дуда добавил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в международно признанных границах.

Как отметил польский лидер, необходимо прекратить пренебрежение к международному праву. Иначе мир окажется в реальности, где жертвой агрессии может стать любая страна, независимо от ее размера и географического расположения.

Война россии против Украины будет завершена не потому, что кто-то устал, а потому что заработает Устав ООН - Зеленский24 сентября 2024, 20:39 • 17170 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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