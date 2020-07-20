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Дубль Кейна допоміг "Тоттенхему" обіграти "Лестер"

Київ • УНН

 • 11375 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. В одному з центральних протистоянь передостаннього, 37 туру АПЛ “Тоттенхем” змагався із “Лестером”, повідомляє кореспондент УНН.

Вже до відпочинку “шпори” заробили солідний гандикап в три м’ячі: на початку Джастін зрізав ігровий снаряд у власну сітку воріт. Далі Харрі Кейн забивав два рази. В першому епізоді він вибіг з-за спин оборонців та пробив стража воріт. В іншій ситуації Кейн наважився на обвідний удар — 3:0.

Отже “Лестер” залишився із 62 очками та зберігає 4-й рядок. “Тоттенхем” шостий (58). У головного конкурента “Лестера” за зону Ліги чемпіонів — “Манчестер Юнайтед” також 62 очки, але гра в запасі.

Додамо, у заключному турі “Лестер ” змагатиметься проти “Манчестер Юнайтед”.

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