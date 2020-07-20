Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть "Лестер"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В одном из центральных противостояний предпоследнего, 37 тура АПЛ “Тоттенхэм” боролся с “Лестером”, сообщает корреспондент УНН.
Уже к отдыху “шпоры” заработали солидный гандикап в три мяча: в начале Джастин срезал игровой снаряд в собственную сетку ворот. Далее Кейн забивал дважды. В первом эпизоде он выбежал из-за спин защитников и пробил стража ворот. В другой ситуации Кейн решился на обводной удар — 3:0.
Так что “Лестер” остался с 62 очками и сохраняет 4-ю строчку. “Тоттенхэм” шестой (58). У главного конкурента “Лестера” за зону Лиги чемпионов — “Манчестер Юнайтед” также 62 очка, но игра в запасе.
Добавим, в заключительном туре “Лестер” сразится с “Манчестер Юнайтед”.