Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть "Лестер"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 11446 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100090 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104969 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131141 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109826 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130036 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101851 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102537 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104376 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102034 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть "Лестер"

Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть "Лестер"

Киев  •  УНН

 • 11374 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В одном из центральных противостояний предпоследнего, 37 тура АПЛ “Тоттенхэм” боролся с “Лестером”, сообщает корреспондент УНН.

Уже к отдыху “шпоры” заработали солидный гандикап в три мяча: в начале Джастин срезал игровой снаряд в собственную сетку ворот. Далее Кейн забивал дважды. В первом эпизоде он выбежал из-за спин защитников и пробил стража ворот. В другой ситуации Кейн решился на обводной удар — 3:0.

Так что “Лестер” остался с 62 очками и сохраняет 4-ю строчку. “Тоттенхэм” шестой (58). У главного конкурента “Лестера” за зону Лиги чемпионов — “Манчестер Юнайтед” также 62 очка, но игра в запасе.

Добавим, в заключительном туре “Лестер” сразится с “Манчестер Юнайтед”.

Украинские Национальные Новости

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