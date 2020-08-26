ДТП з курсантками у Києві: підозрюваного майора відправили під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби, підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“26 серпня 2020 майору медичної служби, підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії, Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що винуватця ДТП затримано безпосередньо після наїзду на підставі ст. 208 КПК України. На місці події працювала група військових прокурорів Київського гарнізону та слідчо-оперативна група ГУНП у Києві.
“Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. Водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.
Як повідомляв УНН, у вівторок в Українській військово-медичній академії відбулося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.
Також повідомлялося, що двом курсанткам, постраждалим в ДТП у Києві, ампутували по одній нозі. На даний момент стоїть питання про ампутацію другої ноги однієї з дівчат.
Стан постраждалих залишається важким.