ДТП з курсантками в Києві: двом постраждалим ампутували по нозі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Двом курсанткам, постраждалим в ДТП у Києві, ампутували по одній нозі. На даний момент стоїть питання про ампутацію другої ноги однієї з дівчат. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповіла волонтер Наталя Воронкова.
"В однієї дівчини важкі переломи на двох ногах. Другій дівчині ампутували одну ногу, друга нога вся в забоях і синцях. А третя дівчина знаходиться у важкому стані, вона залишається в реанімації, її не перевели в звичайну палату на відміну від інших дівчат, їй одну ногу ампутували і зараз стоїть питання про ампутацію другої ноги. Ми завтра будемо викликати фахівців для того, щоб проконсультуватися і отримати додаткову думку лікарів", - розповіла Воронкова.
Нагадаємо, стан постраждалих в ДТП слухачів військово-медичної академії залишається важким. Вони забезпечені всіма необхідними медикаментами і продовжують отримувати кваліфіковану медичну допомогу.
Столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки. За попередньою інформацією, водій, який скоїв наїзд на студенток, знаходився в нетверезому стані.
Як повідомляв УНН, у вівторок в Українській військово-медичній академії відбулося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.