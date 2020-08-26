ДТП с курсантками в Киеве: двум пострадавшим ампутировали по ноге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Двум курсанткам пострадавшим в ДТП в Киеве ампутировали по одной ноге. На данный момент стоит вопрос об ампутации второй ноги одной из девушек. Об этом в коментарии кореспонденту УНН рассказала волонтер Наталья Воронкова.
“У одной девушки тяжелые переломы на двух ногах. Второй девушке ампутировали одну ногу, вторая нога вся в ушибах и синяках. А третья девушка находится в тяжелом состоянии, она остается в реанимации, ее не перевели в обычную палату в отличии от других девушек, ей одну ногу ампутировали и сейчас стоит вопрос о ампутации второй ноги. Мы завтра будем вызывать специалистов для того, чтобы проконсультироваться и получить дополнительное мнение врачей”, — рассказала Воронкова.
Напомним, состояние пострадавших в ДТП слушателей военно-медицинской академии остается тяжелым. Они обеспечены всеми необходимыми медикаментами и продолжают получать квалифицированную медицинскую помощь.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. По предварительной информации, водитель, совершивший наезд на студенток, находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщал УНН, во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.