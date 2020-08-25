У військово-медичній академії сталася ДТП: постраждали три слухачі-офіцери

“Сьогодні, 25 серпня, близько 16.40 у Українській військово-медичній академії сталася дорожньо-транспортна пригода, у наслідок якої травмовано трьох слухачів-офіцерів медичної служби. Травмованим було надано невідкладну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів”, — йдеться в повідомленні Командування у Facebook.

Зазначається, що наразі постраждалі перебувають у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”, стан здоров’я стабільний.

“Наразітриває обстеження потерпілих та надається кваліфікована медична допомога. На місці події ведуться слідчі дії”, — зазначають у Командуванні.

Як повідомляв УНН, військовослужбовця однієї з військових частин Збройних сил України судитимуть за підозрою у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження, а також смерть потерпілого та використанні завідомо підробленого документу.