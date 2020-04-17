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Військовослужбовця ЗСУ судитимуть за вчинення смертельної ДТП

Військовослужбовця ЗСУ судитимуть за вчинення смертельної ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Військовослужбовця однієї з військових частин Збройних сил України судитимуть за підозрою у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження, а також смерть потерпілого та використанні завідомо підробленого документу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно військовослужбовця однієї з військових частин Збройних сил України, який обвинувачується у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження, а також смерть потерпілого та використанні завідомо підробленого документу (ч. 1 ст. 415 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Так, слідством встановлено, що 23 січня 2019 року обвинувачений, рухаючись по трасі "Одеса-Мелітополь" за кермом "КамАЗ", не витримав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем "Урал".

"Унаслідок ДТП, пасажир-військовослужбовець "КамАЗ" загинув на місці пригоди, а двоє інших військовослужбовців отримали середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження", - повідомили у бюро.

Раніше УНН писав, що Державне бюро розслідувань встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Луганській області, внаслідок якої загинули двоє осіб.

Українські Національні Новини

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