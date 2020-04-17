Военнослужащего ВСУ будут судить за совершение смертельного ДТП

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины будут судить по подозрению в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.