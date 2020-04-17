Военнослужащего ВСУ будут судить за совершение смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины будут судить по подозрению в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который обвиняется в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 415 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что 23 января 2019 года обвиняемый, двигаясь по трассе "Одесса-Мелитополь" за рулем "КамАЗ", не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Урал".
"В результате ДТП, пассажир-военнослужащий "КамАЗ" погиб на месте происшествия, а двое других военнослужащих получили средней тяжести и тяжкие телесные повреждения", - сообщили в бюро.
Ранее УНН писал, что Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия произошедшего в Луганской области, в результате которого погибли два человека.