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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52685 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75714 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74963 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101185 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81874 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 102122 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130787 просмотра

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Военнослужащего ВСУ будут судить за совершение смертельного ДТП

Военнослужащего ВСУ будут судить за совершение смертельного ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины будут судить по подозрению в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который обвиняется в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 415 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что 23 января 2019 года обвиняемый, двигаясь по трассе "Одесса-Мелитополь" за рулем "КамАЗ", не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Урал".

"В результате ДТП, пассажир-военнослужащий "КамАЗ" погиб на месте происшествия, а двое других военнослужащих получили средней тяжести и тяжкие телесные повреждения", - сообщили в бюро.

Ранее УНН писал, что Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия  произошедшего в Луганской области, в результате которого погибли два человека.

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