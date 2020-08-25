В военно-медицинской академии произошло ДТП: пострадали три слушатели-офицеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы было травмировано. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"Сегодня, 25 августа, около 16.40 в Украинской военно-медицинской академии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три слушателя-офицера медицинской службы. Травмированным была оказана неотложная помощь и оперативно доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении Командование в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", состояние здоровья стабильное.
"Сейчас продолжается обследование пострадавших и оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте происшествия ведутся следственные действия", - отмечают в командовании.
Как сообщал УНН, военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины будут судить по подозрению в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшего средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа.