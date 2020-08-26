ДТП з курсантками у Києві: стан постраждалих залишається важким
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Стан постраждалих у ДТП слухачів військово-медичної академії залишається важким. Вони забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Про це повідомив начальник Української військово-медичної академії полковник медичної служби Валерій Савицький, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Стан постраждалих в аварії, що сталася вчора на території однієї з військових частин Київського гарнізону, за участі військовослужбовця та слухачів-офіцерів медичної служби запасу Української військово-медичної академії, оцінюється як важкий стабільний”, — зазначив він.
Зазначається, що дівчатам по 23 роки. Вони — випускниці цивільних медичних вишів, які нещодавно склали успішно іспити до військово-медичної академії. Вчора вони мали отримати військову форму.
“Лікарі Національного військово-медичного клінічного центру „ГВКГ“ надали усю необхідну медичну допомогу. Їх стан вдалося стабілізувати. Нині пацієнти забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати кваліфіковану медичну допомогу”, — сказано у повідомленні.
Правоохоронні органи продовжують слідчі дії.
Нагадаємо, столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток. За попередньою інформацією, водій, що здійснив наїзд на студенток, перебував у нетверезому стані.
Як повідомляв УНН, у вівторок в Українській військово-медичній академії сталася ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.